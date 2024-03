Missione nel Mar Rosso Via libera bipartisan | ok anche dai 5 Stelle | Solo compiti difensivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una paroletta in meno. E i Cinquevotano fianco a fianco con l’intero Parlamento, salvo l’Alleanza Verdi e Sinistra. Soprattutto, evitano l’ennesima spaccatura sulla politica estera con il Pd, più imbarazzante del solito, perché a ridosso del voto in Abruzzo. Le larghissime intese sullaAspides si materializzano a metà mattinata, quando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, toglie l’avverbio ’eminentemente’ che precedeva l’aggettivo ’’ nel testo di maggioranza sugli obiettivi dell’operazione. "Nessuna ambiguità – chiarisce tanto alla Camera quanto al Senato –: laeuropea a guida italiana serve a proteggere le navi commerciali che passano per il Mardirette al Canale di Suez". Non si ferma qui: dà il parere favorevole ai documenti di tutti i gruppi di ...