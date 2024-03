Missili e panzane

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I russi hanno registrato generali tedeschi che parlano di come usare iTaurus per colpire la Crimea. Ma com’è possibile che Mosca riesca a spiare i capi militari di Berlino? Ivano Serrati via email Gentile lettore, i giornali tedeschi scrivono che la conversazione sarebbe avvenuta via Webex, un sistema simile a Sky creato per usi pacifici e non adeguatamente protetto. Comunque, il dialogo è autentico: lo ha detto Scholz, il quale due giorni prima si era lasciato sfuggire che i sistemi d’arma complessi, come gli Storm Shadow, sono operati non da ucraini ma da inglesi e francesi. È dunque plausibile cha altre armi siano manovrate da americani. Scholz ora è criticato dai giornali non perché i suoi generali siano stati degli ingenui, ma perché non ha ancora fornito i Taurus a Kiev. Incredibile. La cosca della stampa occidentale è insaziabile. Veda anche i giornali ...