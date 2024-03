Missile russo vicino corteo Zelensky

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 16.33 C'è stata un'esplosione nel porto di Odessa, mentre in città c'era il presidente ucrainoe il premier greco Mitsotakis. Unè esplosoaldi. Il ministro greco Papastavrou ha precisato che "non ci sono feriti tra la delegazione greca a seguito dell'esplosione, avvenuta a circa 150 metri di distanza", daldi auto cone il premier greco. Il presidente ucraino ha detto che nell'esplosione ci sono stati morti e feriti, "ma non conosco i dettagli".