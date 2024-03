Mirko Brunetti rompe il silenzio | Perla al centro dei suoi pensieri | la richiesta ai fan – VIDEO

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo il faccia a faccia conVatiero nello studio del Grande Fratello,è intervenuto sul suo account di Instagram per fare delle precisazioni.ilaldei, laFaccio questa storia perché ci tengo e non voglio che sia fatto nessun tipo di commento negativo nei confronti di. Lei sta facendo il suo percorso e anche se i risvolti non sono quelli che mi aspettavo dopo il nostro incontro io rimango in, soprattutto qui, su questa situazione. Per lei le ultime settimane sono state emotivamente molto pesanti e continueranno a esserlo. A prescindere dal Grande ...

Perla Vatiero è apparsa delusa e turbata dal confronto avuto con Mirko Brunetti nella quarantunesima puntata del Grande Fratello . Ieri sera, convocata in ... (isaechia)

Mirko Brunetti interviene e difende Perla Vatiero: le dichiarazioni dell’ex gieffino Mirko Brunetti lunedì é arrivato in studio al Grande Fratello per un ... (361magazine)

La quarantunesima puntata del Grande Fratello , andata in onda lo scorso lunedì su Canale 5, è stata ancora una volta incentrata su Perla Vatiero e Mirko ... (isaechia)

Grande Fratello, Mirko torna sui social e rivela su Perla: “Anche se i risvolti non sono quelli che mi aspettavo…”: Nelle ultime ore l'ex concorrente del Grande Fratello Mirko Brunetti è tornato sui social lasciandosi andare ad una rivelazione su Perla.tvdaily

Grande Fratello, la teoria di Sergio su Federico (c’entra Perla): Grande Fratello, in seguito alla discussione avvenuta in casa tra Perla e Federico, anche Sergio ha deciso di esporre la sua teoria. Il concorrente chiacchierando in sauna con la gieffina Perla rivela ...361magazine

Dopo Garibaldi anche Perla Vatiero sta male: inquilini preoccupati: Dopo la diretta di lunedì sera Perla Vatiero ha reagito molto male a quanto accaduto e come hanno raccontato i concorrenti del Grande Fratello in queste ore, non è stata molto bene. Sono tutti preoccu ...ultimenotizieflash