Miranda July in Fondazione Prada | visioni di una nuova società

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 mar. (askanews) – Una storia che parla di persone, di potere, del modo in cui l’arte è dentro ognuno di noi, di femminismo, di tristezze infinite e altrettanto infinite tenerezze. A suo modoè un’artista spietata, ma la sua mostra in Osservatorio dia Milano è anche un’esperienza diretta di possibile felicità dentro il contemporaneo, per quanto bizzarro possa apparire. “Talvolta commettiamo un errore – ha dettoad askanews – e pensiamo che l’arte sia una cosa difficile, oppure costosa. Questa è un’interpretazione sbagliata che ho cercato di cancellare fin dall’inizio della mia carriera. Anche se ci sono misteri o situazioni di disagio, è sempre un invito ed è rivolto a tutti”. Le opere sono diverse: video, documentazioni, oggetti, installazioni. La ...