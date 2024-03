Mirabella Eclano | arrestato un uomo accusato di furto | rapina e ricettazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I Carabinieri della Compagnia dihannoun 58enne del posto perL’da circa due anni godeva del beneficio dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali ma era stato più volte sorpreso nella flagrante violazione degli obblighi imposti. Proprio per questo motivo, preso atto delle plurime segnalazioni puntualmente fatte pervenire dai Carabinieri di, l’Ufficio di Sorveglianza di Avellino ha deciso di revocargli il beneficio, disponendo l’immediata carcerazione. Nella serata di ieri i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria, hanno associato il 58enne alla Casa Circondariale di Ariano Irpino: dovrà scontare una pena residua di ...

Montemiletto - Controllati 480 veicoli e accertamenti in corso per individuare i responsabili di furti avvenuti in zona.: & Nel corso dell’intera settimana appena trascorsa - in aderenza alle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Paola Spena e dal& Comando Provinciale Carabinieri& di& Avellino& -& sono p ...tusinatinitaly

Montemiletto e comuni limitrofi: i carabinieri passano al setaccio il territorio: Il veicolo (utilizzato per tentare presumibilmente l’ennesimo furto di rame) è stato ritrovato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni che, in coordinamento con la Compagnia di Mirabella ...irpinianews

Montemiletto e comuni limitrofi:: Il veicolo (utilizzato per tentare presumibilmente l’ennesimo furto di rame) è stato ritrovato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni che, in coordinamento con la Compagnia di Mirabella ...irpinia24