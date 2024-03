Mio padre è un sicario | la recensione | Nicolas Cage in una godibile action-comedy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ladi Mioè un, film dove il popolare attore veste i panni di un canutoin pensione, costretto a tornare in azione per difendere la sua famiglia. Su Sky e NOW. Ashley è la moglie di un piccolo criminale al servizio di un crudele gangster, che poco oculatamente ha deciso di tradire. Dopo la cattura di suo marito, la donna si ritrova malauguratamente in possesso di una chiavetta USB contenente materiale sensibile e decide insieme alla figlioletta Sarah, dodici anni appena, di cercare l'aiuto di suo, Matt, che non vede da molti anni. L'uomo conduce da anni un esistenza ritirata alle isola Cayman e non potendosi permettere un biglietto aereo per entrambe, Ashley manda Sarah da sola dal nonno, con l'obiettivo di seguirla il prima possibile. Come vi raccontiamo nella …