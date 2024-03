Milite ignoto | chi è l’eroe di guerra sepolto all’Altare della Patria a Piazza Venezia?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Vittoriano è certamente uno dei monumenti più scenografici di Roma. Sebbene di epoca molto più recente rispetto agli adiacenti fori imperiali e al Colosseo, rappresenta un simbolocittà molto visitato anche dai turisti di tutto il mondo. LEGGI ANCHE: Roma perché si chiama così: curiosità sul nomecapitale >> Tutti sanno che nel mastodontico Altareilma sono davvero in pochi a sapere chi è questo eroe senza nome che riposa a. Chi è ilOgni anno, in occasione di ricorrenze importanti per la storia del nostro Paese, il ...