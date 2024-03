Milioni di giornali online rischiano di scomparire

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Scomparsa imminente didiUna situazione preoccupante sta minacciando il mondo dei. La crisi riguarda la perdita di una vasta quantità di contenuti digitali, a rischio didagli archivi virtuali. Questo fenomeno mette a rischio la conservazione delle informazioni e della conoscenza. La sfida della misurazione dei neutrini Scienziati si confrontano sulla pesatura dei neutrini, tra le particelle più enigmatiche. L’esperimento KATRIN in Germania è il solo in grado di misurarne la massa. Tuttavia, i ricercatori stanno cercando alternative per competere o migliorare tale misurazione cruciale per la fisica moderna. Brasile: aumento record L'articolo proviene da News Nosh.

I giornalisti e le giornaliste del L’agenzia di stampa Dire saranno in sciopero per due giorni dopo che l’azienda ha confermato il licenzia mento di 15 ... (ilfattoquotidiano)

Le associazioni dei cronisti chiedono le scuse del rapper. "Chi ha milioni di follower non può sottrarsi alla sua stessa notorietà voluta e più volte ... (ilgiornale)

«Lei non sa un c***o, è ignorante», «ha una faccia di me**a. Se lei muore in un incidente stradale io sono contento. Spero che faccia un incidente ». E infine ... (open.online)

Un uomo ha fatto più di 200 dosi di vaccino anti-Covid, senza effetti collaterali: Esiste una conferma ufficiale per 134 di queste inoculazioni. Il caso è stato studiato in Germania e i risultati pubblicati su The Lancet ...agi

Ecco cosa cercavano nei conti dei politici: Moratti è sotto i riflettori, Striano fruga ma evidentemente non trova nulla di anomalo e la controprova è che a corredo di quel blitz non succede più nulla e non escono articoli di giornale contro ...ilgiornale

Spot con Elisabetta Canalis, San Benedetto contro un giornale: «Noi diffamati, risarciscano 1,5 Milioni»: Lo spot contestato sui social fu tagliato dopo le osservazioni dell'organo che controlla la pubblicità. «Il Fatto Alimentare» parlò di «censura»: secondo il colosso delle bibite fu un danno di immagin ...corrieredelveneto.corriere