Milei chiude l’Agenzia Tèlam | l’Ansa argentina che fece verifiche di tre per Maradona positivo a Usa 94

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il presidente argentino Javierha annunciato la settimana scorsa la chiusura di Télam, la principale agenzia di stampa statale, il corrispettivo della nostra Ansa. E’più importante dell’America latina e una delle maggiori in lingua spagnola al mondo. Secondo“negli ultimi decenni è stata usata come agenzia di propaganda kirchnerista”. E’ stata, per dirne solo una, Télam, scrivono Mariano Suárez e Ariel Bargach nel libro “Télam. Il fatto maledetto del giornalismo argentino”, ci mise tre ore per pubblicare la notizia, verificandola in tutti i modi possibili, consapevole dell’impatto che avrebbe avuto. In un tempo in cui le notizie si verificavano ancora, senza far la corsa sui social Oggi – è vero – Carlos Bianchi non chiamerebbe personalmente Télam comeil 4 luglio ...