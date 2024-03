Milano onora i Giusti | svelate le nuove targhe al Monte Stella Chi sono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 –celebra la Giornata europea deicon una cerimonia al Giardino del, un appuntamento ormai consolidato per ricordare la memoria del bene. A, capolista delle iniziative legate a questa giornata, le celebrazionia cura dell'Associazione per il Giardino deidi, di cui fanno parte la Fondazione Gariwo, il Comune die l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). I nuoviti oggiAltiero Spinelli, padre fondatore dell'Unione europea, Vera Vigevani Jarach, scrittrice e attivista, memoria delle madri di plaza de mayo in Argentina, Jurij Dmitriev, storico russo a lungo ...