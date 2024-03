(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 mar. (Adnkronos) - Coraggio, determinazione, ispirazione e. A duedalla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali di2026, in programma venerdì 6 marzo 2026 all'Arena di Verona,2026 conferma il proprio impegno per l'organizzazione di Giochi sempre più inclusivi. In occasione di questa importante ricorrenza, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici di2026, impegnato nel garantire il rispetto della parità di genere e delle diversità, ha organizzato un evento a Roma dal titolo '2026, un'opportunità di cambiamento. La parità di genere nel mondo dello sport ...

Milano-Cortina: Fondazione celebra inclusione e uguaglianza a 2 anni da avvio paralimpiadi: Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Coraggio, determinazione, ispirazione e uguaglianza. A due anni dalla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 ...lagazzettadelmezzogiorno

Il presidente del Coni Malagò: "Sulla parità di genere lo sport è un esempio da seguire": Quasi due ore di testimonianze sulla parità di genere, spiegando con tanto di slide com'è la situazione allo stato attuale. A due anni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di M ...gazzetta

Como: giovane accoltellato dopo lite in discoteca, questore sospende licenza a locale: Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Il questore di Como, Marco Calì, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di una discoteca di via S. Abbondio 7, in città. Il provvedimento si è reso necessa ...ilsannioquotidiano