Milanese | «Inter | 60% contro l’Atletico Madrid Non è finita»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Mauronon reputa la qualificazione ai quarti di finale dell’ancora fatta. Un avvertimento sulda Sportitalia. PERCENTUALI – Mauroavverte sulla partita didi settimana prossima: «Andare fuori conpuò compromettere una stagione di continuità come successo al Napoli. Al Civitas sarà equilibrata la gara. Hanno voglia, il Cholo vuole fare lo sgambetto e trasmette spirito di appartenenza. Alla fine secondo me rimane favorita l’, ma siamo a 60-40. Un gol è troppo poco, non èancora».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Milano, 26 gennaio 2024 – Nuova faida tra trapper : un giovane ha Posta to un like sui social a favore di un trapper milanese ed è stato picchiato con calci e ... (ilgiorno)

Elmas: "Vincere col Napoli non è come farlo con Juve, Inter o Milan. Porterò per sempre lo scudetto nel cuore": Una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore, vincere con il Napoli non è come vincere con: Inter, Milan o Juventus, loro vincono tutti gli anni, sono abituati. Il Napoli no, vincere li è diverso ...tuttonapoli

Elmas: "Napoli è nel mio cuore, non è come vincere con Inter, Milan o Juve": Una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore, vincere con il Napoli non è come vincere con: Inter, Milan o Juventus, loro vincono tutti gli anni, il Napoli no”.areanapoli

Il doppio ex Milanese: "Napoli con un'altra testa, può vendicare l'andata. Ma al Toro è difficile fare gol": A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è Intervenuto Mauro Milanese, ex calciatore, tra le altre, di Inter, Torino e Napoli.tuttonapoli