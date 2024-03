Milan | Pioli | “Dobbiamo passare il turno | ma pensiamo partita dopo partita”

Inter venuto al podcast Taconazo, di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato del Milan e, in particolar modo, di Stefano Pioli (pianetamilan)

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna riguardo le ultime notizie in vista del match di Europa League fra Milan e Slavia Praga (pianetamilan)

LAZIO - L'ex Belleri: "Col Bayern l'errore di Immobile ha fatto la differenza": “L’episodio di Immobile purtroppo è quello che ha fatto un po’ da spartiacque nella partita, perché avrebbe potuto portare la squadra sull’1 a 0 e, di conseguenza, creare difficoltà psicologiche anche ...napolimagazine

Accostato al Napoli, Pioli glissa sul futuro: "Che succede con gli arabi Non rispondo...": Al Milan possono arrivare i fondi arabi, che effetto può avere per lei E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida casalinga ...tuttonapoli

Milan, la probabile formazione contro lo Slavia Praga: L'incontro tra il Milan di Stefano Pioli e lo Slavia Praga di Trpisovsky, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà a San Siro giovedì 7 marzo alle ore 21. La sfida ...gianlucadimarzio