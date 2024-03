Milan | Pioli | “Contro la Lazio non abbiamo giocato bene | ma…”

“Dobbiamo pensare di poter vincere questa Coppa ma prima pensiamo a superare questo turno, non bisogna guardare troppo avanti perchè in Europa tutte le ... (sportface)

Il Milan ha l’Europa League come obiettivo prioritario in questa seconda parte di stagione. Stefano Pioli presenta la gara contro la Slavia... (calciomercato)

Milan, la probabile formazione contro lo Slavia Praga: L'incontro tra il Milan di Stefano Pioli e lo Slavia Praga di Trpisovsky, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà a San Siro giovedì 7 marzo alle ore 21. La sfida ...gianlucadimarzio

EUROPA LEAGUE - Milan, Pioli: "Siamo pronti ad affrontare il momento decisivo della stagione": "E' arrivato, sta arrivando, il momento decisivo della stagione e siamo pronti ad affrontarlo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia degli ottavi d'andata di Europa League contro lo ...napolimagazine

Milan, Pioli: "Le voci sugli arabi Non so rispondere. Sul mio futuro...": Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Slavia Praga, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e ...tuttojuve