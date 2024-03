Milan | l’infermeria è vuota Pioli ha tutte le sue carte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La sfida contro lo Slavia Praga di domani sera a San Siro, che sarà diretta dal fischietto turco Meler e valida per l’andata dei playoff di Europa League, è un tranello da superare senza abbassare la guardia e con la giusta determinazione perché la posta in palio è davvero alta. Per il Diavolo, infatti, il percorso europeo sarà uno spartiacque decisivo per la stagione. Da una parte, riuscire a mettere in bella mostra un trofeo internazionale che finora nessuno è riuscito a portare nella bacheca di via Aldo Rossi sarebbe un traguardo memorabile, dall’altro, Stefanoè consapevole di come il suo futuro sulla panchina sia strettamente legato al successo finale nella competizione. Solo trionfare nella finalissima del 22 maggio a Dublino, infatti, potrebbe tenere accese le speranze del tecnico emiliano di poter continuare il suo percorso con il ...