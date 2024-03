Milan | il presidente Gravina nei guai | appropriazione indebita L’inchiesta

(Di mercoledì 6 marzo 2024), ildella FIGCnei: inchiesta sull’appalto per le dirette della Lega Pro. Si valuta l’, il calcio italiano sta vivendo un momento di grande confusione. Se da una parte ci sono continue polemiche arbitrali a causa di gravi errori che stanno condizionando il campionato di Serie A, dall’altra è sorta un’altra problematica e riguarda la FIGC, in particolare chi ne è a capo: ilGabriele. Il fatto si rifà al 2018. e riguarda i diritti televisivi del campionato di Serie C. E’, quindi, stata aperta un’indagine sulla compravendita di diritti televisivi calcistici e tra le questioni da verificare, c’è anche il bando del 2018 lanciato dalla Lega Pro all’epoca guidata ...

Le dimissioni di Roberto Cenati dall’Anpi di Milano per noi sono un duro colpo. Abbiamo perso un grande alleato, una persona di valore come ce se sono poche”. ... (ilfoglio)

Ivan Gazidis , ex amministratore delegato del Milan , è pronto per una nuova avventura. Sarà presidente di un ex stella della Serie A (pianetamilan)

Capello-Sarri, la lite in tv dopo Bayern-Lazio: «Perché sempre il 4-3-3 Dovevi cambiare»; «Neanche per sogno»: Dopo il 3-0 subito dal Bayern l’allenatore della Lazio resta fedele al suo modulo e imputa la sconfitta ad altre ragioni: «Troppi errori all’andata. I tedeschi hanno dato tutto, noi in campo senza con ...corriere

Baresi: “Sono entusiasta di tornare in Australia, il tour del 1993…”: Il Milan sfiderà la Roma in amichevole a Perth (Australia), il prossimo 31 maggio 2024. L'ufficialità della gara, che si ...ilmilanista

Dia, Samardzic, Berardi & C. : quando lasciarsi era la scelta migliore: I tira e molla non sono mai piaciuti a nessuno, se un giocatore ha anche solo il dubbio sul restare in una squadra è meglio farlo partire, quando non ...passionedelcalcio