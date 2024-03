Milan | il piano di Cardinale per la squadra B La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Rimane caldo il tema relativo al progetto secondadel. Gerrystudia il. Ecco dove si giocherebbe… Il progetto secondadelrimane ancora in piedi. Nulla di definito e concreto, ma ildi Gerry, proprietario del club rossonero e numero uno di RedBird, è lì sul tavolo. Insomma, il club rossonero deve ancora prendere una decisione in merito alla questioneB. Si pone poi il problema di dover far giocare una secondadel. La società rossonera ha provveduto a contattare la Pro Sesto, club di Serie C, per sondare una eventuale disponibilità dello stadio “Breda”. La Pro, per il momento, ha in atto un accordo con l‘Inter. A inizio ...