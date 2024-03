Migranti | un 17enne muore a bordo della Sea Watch 5 Il disperato sos dell’equipaggio | «Altri quattro sono in condizioni gravi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un ragazzo di 17 anni è morto due ore dopo essere stato preso adall’equipaggionave Sea5, battente bandiera tedesca. Il giovane è stato trovato svenuto nel fondo di una barca di legno, schiacciato da altre decine di persone che come lui si trovavano sull’imbarcazione ad aspettare un’evacuazione urgente mai avvenuta. La ong tedesca, scrive Repubblica, si trova inoltre con altrepersone inssime, tutte ustionate dal misto di acqua di mare e carburante stagnante che si trovava sul fondobarca e in cuistati costretti ad aspettare, accovacciati, per ore. La Sea5 ha chiesto con urgenza alle autorità italiane di evacuare lepersone in ...