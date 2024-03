Microsoft dice basta alle app Android su Windows 11

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Brutte notizie per chi usa con frequenza i propri dispositivi11 per accedereapplicazioni. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da Tutto

Aggiornamento Microsoft KB5033375 : Patch Tuesday Windows 11 23H2 / 22H2 dicembre 2023 Microsoft ha rilasciato l’atteso Aggiornamento Patch Tuesday per Windows ... (windows8.myblog)

Microsoft Patch Tuesday Dicembre 2023 : Risolti 33 Difetti , 4 Critici Microsoft ha concluso il suo ciclo annuale di Patch Tuesday per il 2023 , presentando gli ... (windows8.myblog)

Microsoft dice addio alle app Android su Windows 11, Amazon AppStore rimosso dal Microsoft Store: Microsoft ha appena comunicato che il supporto alle app Android su Windows 11, una delle novità arrivate con l’aggiornamento Windows 11 2022 Update, sarà rimosso il prossimo anno. Di ...plaffo

Microsoft: Surface Pro OLED e nuovo Laptop in arrivo il 21 marzo | Rumor: Pare che Microsoft sia pronta a sganciare una “bomba” di nuovi prodotti: secondo i colleghi di Windows Central, il 21 marzo il colosso di Redmond lancerà il suo primo Surface Pro con display OLED, ins ...hdblog

Musk contro Altman: le tappe dello scontro fra i due fondatori di OpenAI: Nel 2018 il miliardario americano aveva lasciato il laboratorio no profit usando come scusa un conflitto di interessi, ma in realtà aveva chiesto di guidare il progetto. Altman: Elon è un idiota, ma è ...corriere