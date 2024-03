Microplastiche anche nelle arterie | dimostrati danni al cuore

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ci sarebbe un rischio raddoppiato di infarto e ictus Le micro e nanoplastiche sono davvero onnipresenti. Sono già state trovate in diversi organi e tessuti umani, tra cui la placenta, il latte materno, fegato e polmoni, e i tessuti cardiaci. E per la prima volta sono state identificate perfinoplacche aterosclerotiche, depositi di grasso

