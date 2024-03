Mico Geraci | chi lo ha ucciso? Dopo 25 anni scoperti i mandanti dell’omicidio del sindacalista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Colpo di scena nel casodi Domenico ‘. Il44enne fua fucilate davanti alla sua casa di Caccamo, in provincia di Palermo, l’8 ottobre del 1998. Per 25di quel delitto sono rimasti sconosciuti, ma oggi finalmente spuntano fuori dei nomi: a sparare alfurono Filippo Lo Coco e Antonino Canu, che nel frattempo sono morti, su ordine del boss della mafia Bernardo Provenzano, anche lui deceduto. I, invece, i fratelli Pietro e Salvatore Rinella, sono attualmente in carcere. I carabinieri hanno già notificato a entrambi un’ordinanza di custodia cautelare.Leggi anche: Blitz dei carabinieri: in arresto il boss latitante della mafia, Giuseppe Auteri Decisive le ...