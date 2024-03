«Michelle Obama non intende correre per la presidenza USA»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Come ha detto diverse volte negli anni, l’ex First Ladynonper la» nel 2024. Parola di Crystal Carson, il direttore della comunicazione dell’ufficio di, alla Nbc. L’ex First Lady «sostiene la campagna di Joe Biden e Kamala Harris», precisano. Secondo indiscrezioni,sostenere l’attuale presidente USA il prossimo autunno, come ha già fatto quattro anni fa, ma il suo impegno sarà limitato rispetto a quello del marito, Barack. «Il presidente esono stati di enorme aiuti nella battaglia per sconfiggere Donald Trump la prima volta e siamo grati di avere la loro voce e ...

(Adnkronos) – "Come l'ex first lady" Michelle Obama "ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signora Obama sostiene la campagna ... (periodicodaily)

La moglie di Barack Obama mette fine alle speculazioni in vista delle elezioni "Come l'ex first lady" Michelle Obama "ha ripetuto più volte negli anni, non si ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Come l'ex first lady" Michelle Obama "ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signora Obama sostiene la campagna ... (webmagazine24)

Super Tuesday, Michelle Obama: "Sostengo Biden, non mi candido": "Come l'ex first lady" Michelle Obama "ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signora Obama sostiene la campagna per la rielezione del presidente Joe Biden e della vice ...adnkronos

Elezioni Usa, Michelle Obama: «Tutto il mio sostegno a Biden, non ho intenzione di candidarmi»: «Come l'ex first lady ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signora Obama sostiene la campagna per la rielezione del presidente Joe Biden ...ilmessaggero

I 3 migliori libri di Michelle Obama: Vai direttamente alla lista Michelle Obama (nata nel 1964) è un'influente autrice, avvocato ed ex First Lady americana degli Stati Uniti. È rinomata per il suo sostegno alla salute pubblica, all'istr ...notiziescientifiche