Michelle Hunziker | “Sono in una fase delicata | ci sono tanti equilibri da mantenere”

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha deciso di vivere la sua storia d’amore con l’osteopata Alessandro Carollo lontano dai riflettori. In un’intervista rilasciata

Non si arresta il toto nomi per quanto riguarda il volto che sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2025, dopo il rifiuto (apparentemente categorico) di ... (isaechia)

Quest’estate la vita della conduttrice svizzera è cambiata per sempre: Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta. La nascita del suo primo ... (movietele)

Michelle Hunziker, il sostegno a Chiara Ferragni: «Grande sofferenza, c’è chi dice "se lo merita", quanta cattiveria»: Michelle Hunziker sta per tornare in televisione con la terza edizione di Michelle Impossible. Tanti saranno gli amici che la accompagneranno in questo nuovo percorso fatto di tante ...leggo

Michelle Impossible torna stasera, da Andrea Bocelli a Lorella Cuccarini: tutti gli ospiti. E Aurora Ramazzotti avrà un ruolo speciale: Dopo il grande successo delle prime due edizioni, andate in onda su Canale 5 tra il 2022 e il 2023, Michelle Impossible & Friends torna stasera con la prima delle tre puntate previste con ...ilmessaggero

Michelle Impossible & Friends 2024, il 6 marzo la prima puntata: novità, ospiti e co-conduttori: Michelle Impossible & Friends 2024. Nel corso della puntata del 6 marzo sono accolti Andrea Bocelli e Gerry Scotti.maridacaterini