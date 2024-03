Michelle Hunziker alla conduzione di Sanremo 2025?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) –del festival di? A tirarla fuori dal ‘cilindro’ è Fiorello a ‘VivaRai2!’. La conduttrice ha ringraziato lo showman per averla aiutata a scegliere il titolo della sua ultima trasmissione. Dal canto suo Fiorello ha esaltato la collega, aggiungendo poi una suggestione: “Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per. L’ha già fatto e lo rifarebbe volentieri”. “Dunque ci sono già tre volentieri: la, Cattelan e Gigi D’Alessio”, aggiunge lo showman che chiosa in riferimentoprecedente battuta: “Ovviamente sono io ad avere l’ultima parola. Chiamano me e chiedono ‘tu cosa faresti?’, io gli dico quello che farei. Infatti mi dispiace per Nunzia (De ...