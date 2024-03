Michelle Hunziker alla conduzione di Sanremo 2025?

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) –del festival di? A tirarla fuori dal 'cilindro' è Fiorello a 'VivaRai2!'. La conduttrice ha ringraziato lo showman per averla aiutata a scegliere il titolo della sua ultima trasmissione. Dal canto suo Fiorello ha esaltato la collega, aggiungendo poi una suggestione: "Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe

Per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 si candida anche Michelle Hunziker : "Pazza abbastanza da rifarlo" L'articolo Michelle Hunziker si ... (novella2000)

Fiorello sgancia la bomba nella puntata di Viva Rai2! del 6 marzo. In diretta racconta cosa si dice nei corridoi Rai. Pare che Michelle Hunziker potrebbe ... (dilei)

Tre nuove puntate per altrettante prime serate su Canale 5: tutte le anticipazioni: Dopo due stagioni di successo, torna stasera su Canale 5 Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker e tanti amici oggi mercoledì 6 marzo 2024.gazzetta

Michelle Hunziker a Sanremo Fiorello: «Potrebbe tornare in Rai. L'ha già fatto e lo rifarebbe volentieri»: Il buongiorno di 'VivaRai2!' suona anche in questo primo mercoledì di marzo: Fiorello, Biggio, Casciari e tutti i membri della banda hanno dato il via ad una nuova giornata con ...ilmessaggero

Per Sanremo 2025 ci sono tre volontari: anche Michelle Hunziker: Non è vero che Sanremo 2025 non lo vuole condurre nessuno: fioccano le autocandidature, al momento ci sono già tre nomi illustri, ecco chi sono ...ultimenotizieflash