(Di mercoledì 6 marzo 2024) L'appello al popolo russo a presentarsi tutti12.00 del 17 marzo ai seggi in segno di protestail regime. Lettera di Ilya Yashin dal carcere: "Uccidendo Alexei,non ha lasciato aaltra scelta, ha preso lei la bandiera della lotta"

I protagonisti del Mezzogiorno Dal Mezzogiorno non si passa. La frammentazione dell’offerta ha cambiato tutto e la tv generalista , anche se ha retto, è ... (davidemaggio)

I protagonisti del Mezzogiorno Dal Mezzogiorno non si passa. La frammentazione dell’offerta ha cambiato tutto e la tv generalista , anche se ha retto, è ... (davidemaggio)

Mezzogiorno di fuoco. Prima iniziativa di Yulia Navalnaya, appuntamento contro Putin alle urne: L'appello al popolo russo a presentarsi tutti alle 12.00 del 17 marzo ai seggi in segno di protesta contro il regime. Lettera di Ilya Yashin dal carcere: ...huffingtonpost

Mosca, deposito carburante a fuoco per attacco drone a Kursk: (ANSA) - MOSCA, 06 MAR - Un deposito di carburante nella regione russa di Kursk, confinante con l'Ucraina, ha preso fuoco dopo essere stato colpito da un drone. Il deposito appartiene ad una miniera d ...lagazzettadelmezzogiorno

Mo: Gantz, 'senza smilitarizzare Rafah sarebbe come spegnere 80% fuoco': Washington, 6 mar. (Adnkronos) - “Finire la guerra senza smilitarizzare Rafah è come mandare i vigili del fuoco per spegnere l’80% di un incendio”: Israele dovrà annientare Hamas a Rafah. Lo ha detto ...lagazzettadelmezzogiorno