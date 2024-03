Metti una domenica a ripulire il bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pulizia dele dell’area della diga, a Vaprio. Una giornata intera dedicata alla causa. Ritrovo alla Casetta gialla per laverde con sacchi e ramazza, dalle 10 alle 18. Appuntamento il 17 marzo. I partecipanti potranno vedere in anteprima anche il rustico sistemato dai volontari di Radici nel cielo, nuovo gestore del ritrovo, "un modo per rendere più gradevoli i momenti di relax immersi nella natura". Un restyling del salotto nel verde frequentissimo e amato da persone di tutte le età e ora al centro di una revisione per rendere l’ambiente ancora più accogliente. Prendersene cura per qualche ora aiuterà anche a sensibilizzare sulla causa del cambiamenti climatico, tra gli scopi dell’iniziativa che doveva tenersiscorsa ma è stato rinviato a causa della pioggia battente. Bar.Cal.