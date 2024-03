Metrò | report Legambiente boccia Napoli | “Lontana dall’Europa”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSe l’Italia è ultima nelle performance di mobilità sostenibile su ferro, “rispetto alle capitali europee in termini di dotazione di binari di metro”. La sentenza è diCampania, analizzando ilnazionale “Pendolaria – Speciale aree urbane”. L’indagine dell’associazione ambientalista registra impietosi ritardi infrastrutturali. Nel capoluogo campano, ci sono 1,5 km di binari ogni 100mila abitanti. “Ben lontani da altre capitali quali Londra (4,93), Madrid (4,48), Berlino (4,28)”. In parallelo, “un discorso simile vale per la quantità di stazioni presenti, con 1,2 stazioni ogni 100mila abitanti, lontano da Berlino (4,8), Madrid (4,6) e Londra(4)”. C’è poi il nodo delle frequenze (“non sono all’altezza”). Anche qui, il gap con l’Europa fa impallidire. “Capitali ...