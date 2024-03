11.42 Maglia nera all' Italia per la mobilità sostenibile su ferro, ovvero metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane: se paragonato con Regno Unito, Germania ... (televideo.rai)

Ultimi in Ue. L’ Italia è maglia nera per la mobilità sostenibile su ferro , cioè metro politane, tram e ferro vie suburbane. Il nostro Paese non regge il ... (lanotiziagiornale)

Nessuno peggio di noi su treni, tram e Metro: Italia maglia nera in Ue per il trasporto su ferro: Il rapporto di Legambiente evidenzia i ritardi dell'Italia sul trasporto su ferro: siamo ultimi in Ue per treni suburbani, tram e Metro.lanotiziagiornale

Metro Italia, 'SquisITA-L’Italia in un boccone' per promozione eccellenze Lazio: Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali. Sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che favorisce il dibattito tra tutti ...adnkronos

Ambiente, Italia maglia nera per Metro, tram e treni: Maglia nera per l’Italia sulla mobilità sostenibile su ferro (Metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane). Se paragonata con Regno Unito, Germania e Spagna, ...lapresse