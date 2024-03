Meteo Roma del 06-03-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)venerdì trovati raccordo queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con Cieli soleggiati locali addensamenti in pianura padana al pomeriggio nuvolosità momento al nord-est con locali fenomeni neve oltre 1200 1500 m strada sterrata la notte ancora precipitazione sul Triveneto con fiocchi Fi sotto i 1000 metri cieli nuvolosi ma tempo asciutto sulle altre regioni al centro al mattino locali fenomeni sui settori adriatici asciutto altrove con ampie schiarite tra Toscana e Umbria al pomeriggio nuvolosità alternate a schiarite in Appennino con neve oltre 1400 1500 m tra la serata la notte tempo in generale miglioramento con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al sud Al mattino molti addensamenti sui settori tirrenici sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi e neve oltre 1200 1400 m ...