Mestre Anomalia nel sistema antincendio del Pacinotti | esce la polvere bianca e scatta la sirena | scuola evacuata

(Di mercoledì 6 marzo 2024)- Allarme all'Istitutodi via Caneve a, nella tarda mattinata di oggi 6 marzo, per un'al. Ilha iniziato a sparare...

Medici di Padova, denunciato l'ex vertice del sindacato: «110mila euro di spese non giustificate, abiti, gioielli e Netflix»: Esposto dei colleghi nei confronti di Domenico Crisarà, ex segretario di Fimmg Padova che si difende: «Soldi usati per attività istituzionali» ...corrieredelveneto.corriere

Matteo Renzi a Mestre e a Padova: «Il terzo mandato Non si farà perché Fratelli d'Italia vuole il Veneto»: Il leader di Italia Viva Matteo Renzi arriva in Veneto per presentare il suo nuovo libro Palla al Centro - La politica al tempo delle influencer (alle 11 all'M9 a Mestre, alle 15 al Crowne Plaza a Pad ...informazione