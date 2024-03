Messina-Crotone oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio San Filippo Scoglio valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa stanno disputando una stagione abbastanza tranquilla, ma non vogliono cullarsi sugli allori e per questo vanno a caccia di una vittoria tra le mura amiche. La compagine calabrese, invece, è in grande difficoltà e ha bisogno di una scossa in vista della lotta per i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.