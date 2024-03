Messe a disposizione di vip e calciatori | trema la Milano-bene | alle Iene lo scandalo escort per caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dovevano lavorare come ragazze-immagine, ma alla fine sono state reclutate comeda un Pr con pochi scrupoli, che le hadi vip, imprenditori e. Lehanno scoperchiato il vaso di Pandora e ora lorischia di travolgere la, danarosa e godereccia. Il programma di inchieste di Italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha intervistato diverse donne coinvolge nel "giro" in una chat su Whatsapp gestita dal (presunto) pm, ufficialmente alla ricerca di semplici hostess. Una volta accalappiata la preda, l'organizzatore mette in contatto diretto le ragazze con gli illustri clienti e solo in questo momento le giovani comprendono quanto le richieste siano differenti rispetto a quelle ...