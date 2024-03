Mentre i figli dei clan rivali decidono di unirsi in matrimonio | si scopre la verità sulla ragazza misteriosa appena arrivata a Nisida 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo la rivelazione di Teresa a Edoardo, gli equilibri tra i protagonisti di Mare fuori 4 cambiano ulteriormente. Non è l’unico colpo di scena, infatti, che la serie porta in scena. Nella puntata di stasera – in onda alle 21.20 su Rai 2 – la trama fa un altro passo avanti. A partire dalla storia di Alina. “Mare fuori”, su Raiplay tornano le video #Confessioni dei personaggi X Leggi anche ...