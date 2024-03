Menarini | “Tumore al seno | così l’intelligenza artificiale può aiutarci nel combatterlo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Firenze, 6 marzo 2024 – "E' stato un anno veramente interessante, per certi versi entusiasmante, ovviamente con dei profili di sfida che si sono creati in varie parti del mondo e che affrontiamo, quasi l'80% del fatturato è stato realizzato fuori dall'Italia" e che "abbiamo avuto la sorpresa di avere gli Usa come secondo paese" di sbocco, mentre "la Cina non ha mantenuto le promesse". Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del Board dinel corso di una conferenza stampa nella sede della Camera di Commercio di Firenze. L'Ebitda, ha aggiunto Lucia Aleotti, "è un pò in calo, ma questo era logico e atteso: nella nostra traiettoria di sviluppo l'anno 2023 è stato un anno di fortissimo investimento". "Come azienda italiana – prosegue Aleotti – ci tengo a sottolineare anche che la nostra attenzione al paese non diminuisce in parallelo alla nostra ...