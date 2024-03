Meluso in bilico | arriva l’annuncio a sorpresa sul futuro del DS azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In casa Napoli si parla da tempo dell’eventuale addio dell’attuale Direttore Sportivo, Mauro. Sono stati accostati vari profili al club, ed in queste ore èto anchesuldell’attuale DS. La stagione del Napoli si è messa su un binario piuttosto complicato, ma Calzona sta provando ad indirizzare la squadra verso il binario che nella passata stagione li ha condotti allo scudetto. Ovviamente gli azzurri non possono più puntare al titolo, ma tenteranno una disperata rincorsa alla prossima Champions League. Purtroppo la stagione si è messa male a causa di scelte sbagliate e arrivi in ritardo, come quello del Direttore Sportivo, Mauro. L’attuale DS del Napoli è già in, ed al termine della stagione potrebbe già salutare la ...