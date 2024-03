Meloni | sul non rispetto regole cattivi maestri per i giovani

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Va "contrastata una mentalità che vuole instillare nei più" l'idea che "ci sonoche possono non essere rispettate, come alcuni opinion maker affermano", che "spesso porta in un vicolo cieco". È uno dei ragionamenti espressi dalla premier Giorgianell'incontro con i sindacati di polizia, parlando di "insegnamenti per i più". La presidente del Consiglio ha notato che le crisi internazionali "porteranno ad aumentare le proteste" e che il governo vuole "continuare a garantire i diritti a manifestare ma neldelle" e quindi "serve la buona volontà di tutti".

