Meloni | ingiusto discredito forze ordine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 13.03 "C'è un'ingiusta e sistematica campagna denigratoria contro ledell'".Così la premier,all'incontro con ledi Polizia. "Nel 97% delle manifestazioni non c'è stata alcuna criticità". Il governo "è aperto alle vostre proposte per migliorare la gestione dell'pubblico", dice ai sindacati. "Diritto di manifestare va bilanciato col rispetto delle regole".Cortei non vanno autorizzati, "ma se non si comunicano, si complica il lavoro delledell',qualunque sia età partecipanti".

Cortei, Meloni: “Contro forze dell’ordine ingiusta campagna denigratoria”: “Ci tengo a ricordare, in questa sede, che nel 97% delle manifestazioni che si sono svolte in questi mesi non c’è stata alcuna criticità. Solo nel 3% dei casi ...lapresse

Manganelli sugli studenti, Meloni: “Manifestare è un diritto, rispettare le regole un dovere”: ROMA. «Non esiste solo il diritto a manifestare, che nessuno mette in discussione: esiste anche il dovere di rispettare delle regole, che sono state fissate, e più volte sono state ritenute conformi a ...msn

Meloni: «Contro le forze dell'ordine è in atto una sistematica campagna di denigrazione»: Giorgia Meloni è sicura: «Ci tengo a ricordare, in questa sede, che nel 97% delle manifestazioni che si sono svolte in questi mesi non c'è stata alcuna criticità.ilmessaggero