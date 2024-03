(Di mercoledì 6 marzo 2024) Li ha chiamati a Palazzo Chigi soprattutto per ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Meloni s'intesta la difesa della Polizia: “Denigrano voi per colpire noi”: La premier chiama a Palazzo Chigi le forze dell'ordine e rivendica la vicinanza ai poliziotti: "C'è un clima che non mi piace di cui mi sento responsabile". Il sondaggista Noto: "E' più una copertura ...ilfoglio

Salvini sfrutta il trionfo di Trump per silurare Meloni "cocca di Biden": Alle 9.05 arriva su X (ex Twitter) il post, atteso, di Matteo Salvini: "Avanti Repubblicani, avanti @realDonaldTrump, avanti col cambiamento! Nel 2024 ...affaritaliani

Centrodestra, Meloni ci mette la faccia in Abruzzo ma se domenica perde sarà inevitabile aprire una riflessione nella coalizione: Tutti uniti e insieme per sostenere Marco Marsilio, governatore uscente e candidato del centrodestra in Abruzzo. Si vota domenica ed è una partita ...notizie.tiscali