Meloni riceve sindacati forze di Polizia a Palazzo Chigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 Ha preso il via al'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia, e idelledell'ordine sulle iniziative legislative in itinere del Governo in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delledicon funzioni di controllo del territorio. Per l'esecutivo, secondo quanto si apprende, partecipano anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Presenti all'incontro i rappresentanti di SIULP, SAP, SIAP, Federazione COISP-MOSAP, FSPdi Stato ...