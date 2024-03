Meloni e il discorso ai sindacati | «Poliziotti sotto attacco | ora basta»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gli scontri di due settimane fa a Pisa non sono stati dimenticati dalla premier, Giorgia, che nei giorni scorsi ha scelto di convocare a palazzo Chigi idi polizia – facendolo annunciare a Matteo Piantedosi proprio durante l’informativa sui fatti di Pisa – per discutere di un contratto che da tempo deve essere rinnovato e riguarda 450.000 persone, a cui potrebbero aggiungersi nuove assunzioni. E il tavolo è stato anche occasione di un lungosul ruolo delle forze dell’ordine, filtrato integralmente sulle agenzie di stampa. «Ci tengo a ricordare in questa sede – ha detto– che nel 97% delle manifestazioni che si sono svolte in questi mesi non c’è stata alcuna criticità. Solo nel 3% dei casi si sono riscontrate criticità e questo dimostra l’ottima gestione dell’ordine pubblico e la vostra ...