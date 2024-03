Meloni | «Contro le forze dell' ordine campagna denigratoria | bilanciare diritto di manifestare con il rispetto delle regole» Contratto | tavolo imminente

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Ci tengo a ricordare, in questa sede, che nel 97%e manifestazioni che si sono svolte in questi mesi non c'è stata alcuna criticità. Solo nel 3% dei casi si sono...

(Adnkronos) – "Abbiamo ritenuto importante convocare questo in contro , anche alla luce di quello che è successo in questi mesi e in queste settimane. Come ... (webmagazine24)

«Ci tengo a ricordare, in questa sede, che nel 97% delle manifestazioni che si sono svolte in questi mesi non c'è stata alcuna criticità. Solo nel 3% dei casi ... (ilmessaggero)

Meloni: «C'è una campagna denigratoria Contro le forze dell'ordine»: «Ci tengo a ricordare, in questa sede, che nel 97% delle manifestazioni che si sono svolte in questi mesi non c'è stata alcuna criticità. Solo nel 3% dei casi si ...ilmessaggero

USB proclama una giornata di sciopero generale per l’8 marzo: Come Organizzazione Sindacale abbiamo colto da subito la necessità di strappare una giornata simbolica come quella dell’8 marzo, ...laquilablog

Cortei, Giorgia Meloni: "Non esiste solo il diritto di manifestare, bisogna anche rispettare le regole": Giorgia Meloni: "Non esiste solo il diritto a manifestare, che nessuno mette in discussione: esiste anche il dovere di rispettare delle regole, che sono state fissate per ridurre i rischi".globalist