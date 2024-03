Meloni ai sindacati delle forze dell’ordine | «Contro di voi una ingiusta campagna denigratoria»

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Ritengola sistematicadi denigrazione alla quale siete stati sottoposti»: è con queste parole che Giorgiaapre l’indi questa mattina con ia Palazzo Chigi, sulle iniziative legislative in itinere del governo in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamentodi polizia con funzioni dillo del territorio. Un’affermazione, quella della premier, che spazza via recriminazioni e pretestuose rivendicazioni seguite soprattutto ai cortei di Pisa e Firenze. Punteggiati da una canizza sollevata a sinistra, fomentata da accuse equivoche e analisi pretestuose a cui già nei giorni scorsi il ministro Piantedosi ha risposto ...