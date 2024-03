Meloni a Pescara | “Il centrodestra è compatto” Ma quando chiama gli alleati sul palco Salvini non c’è

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’effetto è straniante. Suldi, la premier Giorgiarimarca più volte l’unità del. Da una parte, dice, c’è unche quest’anno festeggia 30 anni e che “sta insieme per scelta e non per interesse”, dall’altra avversari che “sono tuttima si vergognano a dirlo”. Eppure alla fine del comizio, sulle note dell’Inno di Mameli, sull’assenza è pesante. Salgono Rotondi, Tajani, Lupi, Marsilio e Cesa, ma nonche resta nel retroe sfugge alla photo opportunity L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - ''Confesso che siamo saliti sul palco per fare la foto perché qui non siamo sicuri che il tempo terrà. Allora io voglio dire solo ... (liberoquotidiano)

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – ”Confesso che siamo saliti sul palco per fare la foto perché qui non siamo sicuri che il tempo terrà. Allora io voglio dire solo ... (calcioweb.eu)

Pioggia di balle e solite smorfie. Meloni rischia pure in Abruzzo: Manganelli, Europa matrigna e fake news sulla crescita. La premier Meloni a Pescara replica lo show di Cagliari.lanotiziagiornale

Regionali Abruzzo: i sondaggi preoccupano Meloni dopo la batosta sarda: Dopo la Sardegna, Meloni tenta sul palco di Pescara di essere più umile. Ma poi torna al copione abituale: “No a genitore 1 e 2”, strilla ...unita

Dalle regionali in Abruzzo dipende la tenuta della maggioranza di governo: Dopo la sconfitta al fotofinish in Sardegna, il voto alle regionali in Abruzzo diventa fondamentale per il futuro della maggioranza di governo ...quotidianodelsud