Melillo | polemiche scomposte per incrinare immagine Antimafia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Vanno "colti i fatti e i problemi" per poter "allontanare il pericolo di disinformazione, di speculazione e di letture strumentali di vicende che riguardano delicate funzioni statuali". Così il procuratore nazionalee Antiterrorismo Giovanniha aperto il suo intervento in Commissione, dove ha chiesto di essere sentito in merito all'inchiesta di Perugia sui dossier, definendo la vicenda di una "gravità estrema" e puntando il dito contro le "" che "sembrano mirare non ad analizzare la realtà e a contribuire alla sua comprensione e all'avanzamento degli equilibri del sistema ma adl'dell'ufficio e a delegittimare l'idea di istituzioni neutrali come la Procura nazionalee magari ...