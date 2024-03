Melillo sull' inchiesta di Perugia | Fatti estremamente gravi Striano? Non può aver fatto tutto da solo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Latà deiin accertamento nell’è estrema". Il finanziere Paquale? "Difficilmente hada". Giovanni, il procuratore nazionale antimafia parla dell'di, cioè quella attorno a cui ruota il presunto dossieraggio su politici e personaggi noti, dello spettacolo e dello sport. Risponde alle domande della commissione parlamentare Antimafia, dalla quale lui stesso ha chiesto di essere ascoltato. "Bisogna sottolineare la complessità estrema della corretta e rigorosa gestione delle banche dati dove confluiscono quelle e altre non meno delicate informazioni al fine della repressione dei reati". Il procuratore ha spiegato di essere mosso da "un sincero spirito ...

Perugia, 4 marzo 202 – saranno ascoltati da Copasir e Commissione Antimafia, come chiesto, il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo e quello di ... (quotidiano)

Dossieraggio, Melillo “Intollerabili strumentalizzazioni”: ROMA (ITALPRESS) – “La collaborazione istituzionale è doverosa nell’ottica del controllo democratico e della corretta amministrazione delle forme della giustizia, ma sempre nel rispetto dell’autonomia ...lanuovasardegna

Dossieraggio, Melillo: «Fatti di una gravità estrema, non può essere opera di singolo»: Un incontro è in programma tra il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, e i titolari del procedimento su «presunte attività illecite poste in essere dal ...ilmessaggero

DOSSIERAGGIO, Melillo:: Così Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nella sua audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, ...9colonne