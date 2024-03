Melillo | azioni Striano non individuali

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 18.10 Le condotte di"mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. Credo ci siano molti elementi che confliggano con l'idea di un'azione concepita e organizzata da un singolo ufficiale ipoteticamente infedele". Lo ha detto il procuratorein Antimafia. "Uno dei punti centrali della Procura di Perugia sarà comprendere la figura e il sistema di reldi". E ha sottolineato di avere "una discreta esperienza anche come vittima di autentici dossieraggi abusivi".

Spiavano politici, imprenditori e sportivi: la lista degli accessi abusivi: Tra le personalità oggetto di ricerca i ministri Lollobrigida, Calderone, Pichetto Fratin e Urso ma anche il presidente di Confindustria Bonomi ...ilsole24ore