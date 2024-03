Melillo ascoltato sul caso dossieraggio | evitare il rischio di letture strumentali

(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI - "La nostra richiesta di essere auditi nasce da un semplice, sincero spirito di collaborazione istituzionale che crediamo sia doveroso" e "la richiesta di convocazione nasce anche da un'esigenza dell'interesse pubblico a una informazione completa e obiettiva, che evitie insinuazioni". Lo ha affermato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni, nel corso dell'audizione davanti alla commissione antimafia riguardante l'inchiesta dei Pm di Perugia su una presuntoai danni di politici, vip e imprenditori. Nell'ambito dell'inchiesta sono indagate 15 persone, tra cui un finanziere della Dna che avrebbe effettuato diversi accessi alle banche dati per fini non investigativi e tre giornalisti del quotidiano Domani. "Per non parlare - ha aggiunto il ...

