Media | Usa chiedono una tregua di 6 settimane in risoluzione Onu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gli Stati Uniti hanno rivisto il testo della bozza didel Consiglio di Sicurezza dell'Onu per sostenere "un cessate il fuoco imto di circa seia Gaza insieme al rilascio di tutti gli ostaggi": lo riportano iinternazionali. La bozza iniziale degli Stati Uniti mostrava il sostegno ad un 'cessate il fuoco temporaneo' nella guerra tra Israele e Hamas. Washington ha posto finora il veto su 3 progetti di, 2 dei quali avrebbero richiesto un cessate il fuoco imto. Gli Usa hanno detto che intendono concedere tempo per i negoziati sulla loro bozza e che non si precipiteranno al voto.

